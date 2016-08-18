18.08.2016 06:37 В Кирове кошка-копилка будет собирать деньги для бездомных животных Установить копилку планируется в одном из крупных торговых центров города Кирова. Авторы инициативы - активисты организации по охране животных "Дари добро". Отметим, что ранее они уже поставили памятник собаке (автор - Александр Селезенев) "с функцией копилки" у кировского ЦУМа.

По словам представителей "Дари добро", в месяц с помощью памятника удается собрать 14 - 15 тысяч рублей, которые впоследствие идут на оплату медицинской помощи бездомным животным в ветеринарных клиниках.

Известно, что кошка-копилка будет деревянной. Автор фигуры - молодой скульптор из Кирова.

Если опыт окажется удачным, его распространят и на другие регионы, где тоже установят подобные копилки в крупных ТЦ. ‹‹ К списку новостей