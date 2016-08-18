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В Кирове кошка-копилка будет собирать деньги для бездомных животных

Установить копилку планируется в одном из крупных торговых центров города Кирова. Авторы инициативы - активисты организации по охране животных "Дари добро". Отметим, что ранее они уже поставили памятник собаке (автор - Александр Селезенев) "с функцией копилки" у кировского ЦУМа.
По словам представителей "Дари добро", в месяц с помощью памятника удается собрать 14 - 15 тысяч рублей, которые впоследствие идут на оплату медицинской помощи бездомным животным в ветеринарных клиниках.
Известно, что кошка-копилка будет деревянной. Автор фигуры - молодой скульптор из Кирова.
Если опыт окажется удачным, его распространят и на другие регионы, где тоже установят подобные копилки в крупных ТЦ.

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