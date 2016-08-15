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15.08.2016 22:51

В Кировской области грабитель извинился перед жертвой... ограбив её еще раз

В Пижанском районе Кировской области мужчина, пришедший к своей знакомой, чтобы извиниться за кражу у неё телефона, ограбил ее снова - видимо, "уже по привычке" похитил у женщины портмоне с 5 тысячами 500-ми рублей.

Необычное ЧП произошло в деревне Павлово. Визит 58-летнего неработающего гражданина случился перед судом, на котором ему должны были вынести приговор за кражу "трубки". Хозяйки, ровесницы подозреваемого, дома не оказалось. Зато запор на дверях оказался настолько хлипким, что мужчина не смог удержаться, чтобы не проникнуть внутрь.

Теперь в отношении него возбуждено новое уголовное дело. За кражу портмоне, которая попадает под определение "кражи с незаконным проникновением в жилище", ему светит до 6 лет лишения свободы.

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