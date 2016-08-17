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17.08.2016 06:42

В кировском магазине продавали говяжий фарш, сделанный из курицы

В Кирове под видом фарша из свинины и говядины продавали курятину. Хитрость обнаружили сотрудники Россельхознадзора в ходе пищевого мониторинга ассортимента полок в вятских магазинах. Сотрудники ведомства еще в июле взяли две пробы фарша, изготовленного индивидуальным предпринимателем К. Продукт отправили на лабораторные исследования в ФГБУ "Татарская МВЛ". Там в мясе обнаружились "куриные признаки", что является нарушением технических регламентов Таможенного союза.

На индивидуального предпринимателя, изготовившего фарш, возбуждено дело об административном правонарушении. Он признан виновным и теперь ему придется заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

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