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Вяткина наказали за браконьерство на Вятке

В Вятских Полянах за незаконный лов рыбы в реке Вятка осудили местного жителя по фамилии Вяткин. Мужчине придется отработать 180 часов на обязательных работах.
Установлено, что добычей браконьера стали 43 рыбины. По данным прокуратуры, все случилось в начале мая. Рыбак ловил рыбу не только в запрещенных местах и в запрещенные сроки, но еще и с применением незаконных орудий лова.
Для рыбалки гражданин выбрал место, где пролегает миграционный путь к местам нереста большинства весенне-нерестующихся рыб. При этом мужчина использовал рыболовную сеть длиной 40 метров и высотой полтора метра. Размер ячеи составлял 35 на 35 миллиметров. Такая снасть является запрещенной.
Рыбак признан виновным, приговор уже вступил в законную силу.

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