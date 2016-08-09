09.08.2016 09:08 "Заяц" вместо Кирова добрался на товарняке до Кемерово В Кемеровской области с поезда сняли "зайца", который, как сообщают информационные агентства, направлялся в Киров на заработки. Безбилетного пассажира обнаружили сотрудники транспортной полиции во время обхода на станции Бачаты. И тем самым спасли безбилетнику жизнь: вагон шел на загрузку углем и мужчина в результате мог быть погребен заживо.

Сообщается, что проверяющие нашли безбилетного путешественника крепко спящим на полу. Гражданина разбудили и доставили в отделение для установления личности. Там он и рассказал, что едет в Кировскую область и что такое путешествие для него - далеко не первое. Интересно, что с поездом "заяц" ошибся - добраться до 43-го региона на этом товарняке у него бы не получилось. Впрочем, ранее у мужчины случались и более крупные промахи с поездами - например, год назад его задержали в вагоне, приближавшемся к границе с Казахстаном (куда он тоже не собирался). Сообщается, что горе-путешественника, так и не добравшегося до Кирова, уже отправили домой - на пассажирском поезде. Предварительно с экстремалом была проведена воспитательная беседа. ‹‹ К списку новостей