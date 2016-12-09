Новости

11.12.2016 12:20
В Туле поймали рецидивиста - мстителя ГИБДД за "письма счастья"

10.12.2016 01:48
10 декабря в центре Кирова перекроют движение

10.12.2016 00:48
Кировский пенсионер потратил 180 тысяч рублей на фальшивые юани

10.12.2016 00:32
В Кирове выпустили "противопожарные" спички

09.12.2016 23:46
Мутко ответил "разоблачителю" Олимпиады в Сочи

09.12.2016 15:41
Фамилии депутатов-"двоечников" опубликуют на сайте Госдумы

09.12.2016 15:24
В выходные в Кирове ожидаются потепление и похолодание
10.12.2016 01:48

10 декабря в центре Кирова перекроют движение

Неудобства для автомобилистов будут связаны с празднованием 80-летия Кировской области. Ограничения движения в Кирове сегодня, 10 декабря, коснутся центра города. С 7 и до 20 часов закроют для транспорта улицу Карла Либкнехта (участок от Преображенской до Спасской) и улицу Московскую (от Дерендяева до Карла Маркса). Нельзя будет парковаться на улицах Карла Либкнехта и Карла Маркса (на обоих улицах - участки от Преображенской до Спасской).
Вечером - с 18:00 и до 19:30 проезд закроют на Карла Маркса (от Труда до Герцена), на Карла Либкнехта (от Пятницкой до Герцена), на Дерендяева (от Пятницкой до Герцена), на Московской (от Октябрьского проспекта до Володарского), на Спасской (от Дерендяева до Володарского) и Преображенской (от Октябрьского проспекта до Володарского).
Праздник по случаю юбилея региона начнется в полдень на Театральной площади. В программе - концерт, ярмарка, конкурсы и игры. Вечером запланирован фейерверк.

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