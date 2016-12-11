11.12.2016 23:23 Авария на трассе Оренбург-Орск: полиция установила обстоятельства ДТП, в котором погибли семь человек место ЧП На трассе Оренбург – Орск вчера, 10 декабря, произошла крупная автомобильная авария. В результате ДТП погибли не менее семи человек. Еще столько же человек были госпитализированы. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и выясняет причины аварии. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В аварии поучаствовали три легковые автомобиля: «Киа», «Шкода» и «Ниссан». По предварительным данным, ответственность за дорожно-транспортное происшествие лежит на водителе иномарки «Киа». Именно он вывел свой автомобиль на встречную полосу, где на полной скорости навстречу следовал автомобиль «Шкода». В результате нарушения правил движения произошло лобовое столкновение по касательной траектории. После этого в «Киа» врезался еще один автомобиль «Ниссан».

Среди погибших были взрослые, несовершеннолетних не было. Однако в списке жертв числится восемнадцатилетняя девушка. Она стала самой юной жертвой ДТП. Самой возрастной жертвой аварии стал 64-летний мужчина.

По предварительным данным, наибольший ущерб был нанесен автомобилю «Ниссан», водитель которого, судя по всему, не был непосредственным виновником аварии.

Авария под Оренбургом стала уже второй крупной аварией в России за последние дни. Четвертого декабря произошло крупное дорожно-транспортное происшествие в Ханты-Мансийском автономном округе. Там автобус, в салоне которого находились, преимущественно, дети, на полном ходу столкнулся с тяжелым грузовым автомобилем. В результате аварии погибли не менее двенадцати человек. ‹‹ К списку новостей