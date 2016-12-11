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Кировчан ждет морозная и пасмурная неделя

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12.12.2016 0:36:

Кировчан ждет морозная и пасмурная неделя

фотоархив

Кировчан ждет очередная холодная неделя. Дневные температуры в ближайшие дни, по данным "Гисметео.ру", не поднимутся выше десяти градусов. Лишь в воскресенье начнет теплеть (и, возможно, будет "целых" -8 градусов), а до этого жителям областного центра и региона придется приготовиться к -11 градусам (в понедельник и вторник), -13-ти (в среду), -17-ти (в четверг), -13-ти (в пятницу) и -12-ти (в субботу). Ночами ожидаются морозы от -17 до -21 градуса. Также, по данным "Гисметео", регион продолжит заваливать снегом. Осадки ожидаются в течение всей недели - с понедельника по воскресенье. А вот солнце, похоже, спрячется за тучи на всю неделю.

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