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04.12.2016 15:15

Кировские депутаты отметят Новый год "на свои"

фотоархив

Депутаты кировского Законодательного собрания отметят Новый год "на свои". Корпоратива за счет бюджета для народных избранников в этом году не запланировано. Об этом сообщают региональные СМИ со ссылкой на указание председателя ЗакСобрания Владимира Быкова. При этом депутатам никто не запрещает отпраздновать наступление 2017 года вне стен ОЗС и за собственный счет.
Напомним, в прошлый праздник от корпоратива за счет бюджета пришлось отказаться правительству Кировской области. Сообщалось, что команда Никиты Белых скинулась на праздник и отправилась отмечать его на только что отстроенную лыжную базу в Перекопе.

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