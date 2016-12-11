11.12.2016 22:42 Кот «Вжух» стал героем мемов: откуда взялся кот-волшебник и почему он такой популярный Кот «Вжух» стал очередным хитом отечественного Интернета. Кот-волшебник в праздничном колпаке теперь стал отличным вариантом на все случае жизни. Изображение домашнего питомца, которое появилось в Сети еще несколько лет назад, теперь стало основной для многочисленных мемов.



Сама по себе картинка вряд ли передает какой-то скрытый смысл. На фото довольно упитанный серый кот сидит у хозяина на руках. При этом у него на голове – праздничный колпак. А его выражение лица со светящимися глазами свидетельствует о надменном характере кота и полному безразличию к тому, что происходит вокруг питомца.



Пользователи социальных сетей выяснили, что оригинал фотографии с котом появился на тематическом сайте «Just Cute Animals» еще несколько лет назад. В России эта картинка набрала популярность только сейчас, и только после того, как российские «специалисты по мемам» немного изменили оригинальный снимок.



Коту дорисовали в стандартном компьютерном фоторедакторе волшебную палочку, которую он теперь держит в лапе, а также цветную волшебную россыпь, которая, очевидно, появилась в результате взмаха этой палочки. Имя «Вжух» появилось как раз из-за того, что кот – волшебник. То есть он взмахивает волшебной палочкой со звуком «вжух», после чего любое желание исполняется.



Мемы с котом уже заполонили весь отечественный Интернет. В соц. сетях можно найти картинки на любой вкус. Впрочем, свой уникальный мем может сделать любой желающий – для этого всего лишь необходимо придумать интересный текст. ‹‹ К списку новостей