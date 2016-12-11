Новости

12.12.2016 0:36:
Кировчан ждет морозная и пасмурная неделя

11.12.2016 23:23
Авария на трассе Оренбург-Орск: полиция установила обстоятельства ДТП, в котором погибли семь человек

11.12.2016 23:17
Сирия-Россия, последние новости: войска ИГИЛ вернули Пальмиру под свой контроль

11.12.2016 22:42
Кот «Вжух» стал героем мемов: откуда взялся кот-волшебник и почему он такой популярный

11.12.2016 14:42
Новый год для россиян могут сократить ради трезвости

11.12.2016 13:07
Следователи проверят перинатальный центр в Кирове

11.12.2016 12:20
В Туле поймали рецидивиста - мстителя ГИБДД за "письма счастья"
11.12.2016 22:42

Кот «Вжух» стал героем мемов: откуда взялся кот-волшебник и почему он такой популярный

Кот «Вжух» стал очередным хитом отечественного Интернета. Кот-волшебник в праздничном колпаке теперь стал отличным вариантом на все случае жизни. Изображение домашнего питомца, которое появилось в Сети еще несколько лет назад, теперь стало основной для многочисленных мемов.



Сама по себе картинка вряд ли передает какой-то скрытый смысл. На фото довольно упитанный серый кот сидит у хозяина на руках. При этом у него на голове – праздничный колпак. А его выражение лица со светящимися глазами свидетельствует о надменном характере кота и полному безразличию к тому, что происходит вокруг питомца.

Пользователи социальных сетей выяснили, что оригинал фотографии с котом появился на тематическом сайте «Just Cute Animals» еще несколько лет назад. В России эта картинка набрала популярность только сейчас, и только после того, как российские «специалисты по мемам» немного изменили оригинальный снимок.

Коту дорисовали в стандартном компьютерном фоторедакторе волшебную палочку, которую он теперь держит в лапе, а также цветную волшебную россыпь, которая, очевидно, появилась в результате взмаха этой палочки. Имя «Вжух» появилось как раз из-за того, что кот – волшебник. То есть он взмахивает волшебной палочкой со звуком «вжух», после чего любое желание исполняется.

Мемы с котом уже заполонили весь отечественный Интернет. В соц. сетях можно найти картинки на любой вкус. Впрочем, свой уникальный мем может сделать любой желающий – для этого всего лишь необходимо придумать интересный текст.

‹‹ К списку новостей
Киров на Вятке
Есть вопрос!
Свободное время
© ВК-СМИ.ру. Сайт новостей Кирова и Кировской области: политика, бизнес, городская жизнь, происшествия, культура, спорт
e-mail: mike@vk-smi.ru

Перепечатка материалов ВК-СМИ.ру допускается только со ссылкой (hyperlink) на сайт vk-smi.ru. Категория информационной продукции 18+

© МедиаТехнологии, 2009 г
Создание сайтов в Кирове
 
TopList  Вятка-на-Сети: Каталог ресурсов Яндекс.Метрика
Ссылки партнеров