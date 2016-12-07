09.12.2016 00:35 Мик Джаггер в 73 года стал счастливым отцом в восьмой раз Солист легендарной британской рок-группы "Rolling Stones" Мик Джаггер, несмотря на весьма солидный возраст (ему 73 года), в очередной раз стал молодым папой. У классика рока родился сын. Мать ребенка - возлюбленная певца Мелани Хамрик, с которой главный "роллинг" встречается уже три года. Ей 29 лет, она - балерина. Интересно, что счастливая мама младше первого ребенка музыканта - дочери Кэрис, которая уже отметила свое 45-летие.

Светские репортеры рассказывают, что со своей нынешней спутницей Мик познакомился в Рио-де-Жанейро, во время мировых гастролей Rolling Stones.

Официально отношения музыканта с Мелани Хамрик не оформлены. Ранее Джаггер уже был женат дважды и считает, что с него хватит. Как известно, его первой избранницей была актриса Бьянка (она родила Мику одного ребенка), затем супругой рокера стала модель Джерри Холл (мама сразу четырех детей солиста).

Двоих детей солисту Rolling Stones подарили его подруги - Марши Грант и Лусиана Гименес. Кстати, в седьмой раз Джагер становился папой уже 17 лет назад. ‹‹ К списку новостей