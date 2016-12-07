Новости

09.12.2016 15:41
Фамилии депутатов-"двоечников" опубликуют на сайте Госдумы

09.12.2016 15:24
В выходные в Кирове ожидаются потепление и похолодание

09.12.2016 00:35
Мик Джаггер в 73 года стал счастливым отцом в восьмой раз

08.12.2016 22:05
В Санкт-Петербурге полицейского, убившего человека в своем рабочем кабинете, посадили на 1 год и 9 месяцев

08.12.2016 22:00
«Яндекс» назвал самые популярные запросы уходящего 2017-го года

08.12.2016 21:56
Рамзан Кадыров опроверг информацию о переброске чеченских подразделений в Сирию

07.12.2016 08:30
Невесте Никиты Белых пришла телеграмма из СИЗО
07.12.2016 08:30

Невесте Никиты Белых пришла телеграмма из СИЗО

фото: Вконтакте

Екатерина Рейферт, невеста бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, на странице в Facebook рассказала о телеграмме, которую она получила на днях из СИЗО "Лефортово". В ней Белых жалуется на боли в костях и сообщает о том, что ему делают обезболивающие уколы. При этом экс-губернатор отмечает, что также он страдает от сахарного диабета и давления. Официальных комментариев от администрации СИЗО вслед за публикацией на лентах новостных агентств (которые сообщают о проблемах со здоровьем Белых со ссылкой на Рейферт) пока не последовало.
Напомним, в конце декабря суд должен вновь рассмотреть вопрос о мере пресечения для главы региона, подозреваемого в получении взятки в крупном размере. Защита Никиты Белых надеется, что он будет переведен на домашний арест.

‹‹ К списку новостей
Киров на Вятке
Есть вопрос!
Свободное время
© ВК-СМИ.ру. Сайт новостей Кирова и Кировской области: политика, бизнес, городская жизнь, происшествия, культура, спорт
e-mail: mike@vk-smi.ru

Перепечатка материалов ВК-СМИ.ру допускается только со ссылкой (hyperlink) на сайт vk-smi.ru. Категория информационной продукции 18+

© МедиаТехнологии, 2009 г
Создание сайтов в Кирове
 
TopList  Вятка-на-Сети: Каталог ресурсов Яндекс.Метрика
Ссылки партнеров