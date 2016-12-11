11.12.2016 14:42 Новый год для россиян могут сократить ради трезвости фотоархив Россиян могут лишить длинных новогодних праздников "ради трезвости". Представитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Вадим Деньгин выступил с инициативой законодательного отказа от большого количества выходных в стране по случаю Нового года и Первомая. Деньгин (кстати, он входит в думский комитет по информполитике) отмечает, что для некоторых граждан внезапно появившееся свободное время без вариантов заканчивается "глобальной пьянкой". Депутат отметил, что ходить на елки людям уже не интересно, в гости - надоело, сидеть дома и есть салаты - тоже не вариант, ведь "от салатов уже тошнит, потому что они старые".

Отметим, что попытки отменить новогодние каникулы либерал-демократы предпринимали и раньше. В 2015 году группа народных избранников внесла в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому в календаре должно было остаться лишь три праздничных выходных - 1 января, 9 мая и 12 июня. В качестве компенсации в ЛДПР рассматривался вариант предоставления работающим гражданам ежегодно дополнительного 10-дневного отпуска. ‹‹ К списку новостей