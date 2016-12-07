08.12.2016 21:56 Рамзан Кадыров опроверг информацию о переброске чеченских подразделений в Сирию Рамзан Кадыров Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг сообщения средств массовой информации о том, что чеченские солдаты будут отправлены в Сирию. Соответствующее заявление чеченский лидер сделал на своей официальной странице в Инстаграме. По словам Кадырова, информация, предоставленная в СМИ, не соответствует действительности. Никакой конкретики в этот вопрос Кадыров так и не внес, но намекнул, что если чеченским воинским частям таки придется отправиться в Сирию, то для них будет избран «счастливый жребий». Кроме того, Кадыров опроверг информацию о том, что в Чечне дислоцируются батальоны «Запад» и «Восток». Информация об отправке чеченских батальонов в Сирию появилась сегодня, восьмого декабря, в российских электронных изданиях. Сообщалось, что чеченские спецназовцы будут переброшены в Сирийскую арабскую республику для охраны военных объектов. При этом об участии в боевых действиях в САР не упоминалось. Речь шла об охране объектов на авиабазе Хмеймим, где базируются российские войска. В российском оборонном ведомстве частично подтвердили данную информацию, заявив, что чеченские подразделения специального назначения были переформированы в этом году в батальоны военной полиции. Переброска их в Сирию должна быть осуществлена якобы до конца текущего года. О каких конкретно чеченских батальонах шла речь, в Минобороны не уточнили. ‹‹ К списку новостей