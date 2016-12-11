11.12.2016 23:17 Сирия-Россия, последние новости: войска ИГИЛ вернули Пальмиру под свой контроль Сирия В Сирии разворачивается новый этап боевых действий. Последние сутки в историческом городе Пальмира разворачивается активная фаза боев, инициированная террористами из «Исламского Государства» - организации, запрещенной в Российской Федерации.

В российском Министерстве обороны рассказали, что в наступлении принимали участие около четырех тысяч вооруженных боевиков. Террористы понесли существенные потери, однако наступления не прекратили. Пальмиру обороняли отряды Сирийской арабской армии при поддержке российских ВКС. По данным российского МО, за предыдущую ночь самолеты нанесли 64 точечные удара по позициям ИГИЛ. При этом подчеркивалось, что российская авиация удержалась от бомбежки мирных кварталов города.

Последние данные из Сирии свидетельствуют об успехах террористов и отступлении САА. По информации агентства AFP, которое ссылается на данные сирийских правозащитников, сегодня, 11 декабря, спустя сутки после начала наступления, отряды ИГИЛ отвоевали город.

Оборонители Пальмиры отступили, покинув город в его южных границах. Информацию о захвате террористами Пальмиры также подтвердили и власти САР. Соответствующие слова главы провинции Хомс Таляль Барази приводит агентство Reuters.

Сообщается, что сирийское командование приняло решение отдать приказ об отступлении после того, как стало понятно, что силы противника превосходят силы правительственных войск. Однако отступление за границы безлюдной Пальмиры не значит, что правительство сдало город противнику. Сирийские власти сообщили, что САА продолжают сражаться с боевиками на окрестностях города. ‹‹ К списку новостей