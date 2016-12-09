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11.12.2016 12:20
В Туле поймали рецидивиста - мстителя ГИБДД за "письма счастья"

10.12.2016 01:48
10 декабря в центре Кирова перекроют движение

10.12.2016 00:48
Кировский пенсионер потратил 180 тысяч рублей на фальшивые юани

10.12.2016 00:32
В Кирове выпустили "противопожарные" спички

09.12.2016 23:46
Мутко ответил "разоблачителю" Олимпиады в Сочи

09.12.2016 15:41
Фамилии депутатов-"двоечников" опубликуют на сайте Госдумы

09.12.2016 15:24
В выходные в Кирове ожидаются потепление и похолодание
10.12.2016 00:32

В Кирове выпустили "противопожарные" спички

фото: МЧС

О пожарной безопасности расскажут кировские спичечные коробки.
В областном центре выпустили тираж спичек, пропагандирующих... пожарную безопасность. Тираж коробков - четыре с половиной миллиона. Как отмечают в региональном МЧС, выпуск таких спичек стал уже традицией для вятской фабрики "Феникс". Коробки здесь производят перед новогодними и рождественскими праздниками, когда причиной пожара может стать огонь от свечей и фейерверков. При подготовке противопожарной агитации фабрика решила не полагаться только на свои силы, а задействовала специалистов из отдела надзорной и профилактической работы города Кирова, уточняют в МЧС.

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