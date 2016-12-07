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08.12.2016 22:05
В Санкт-Петербурге полицейского, убившего человека в своем рабочем кабинете, посадили на 1 год и 9 месяцев
В Санкт-Петербурге закончено расследование убийства,
которое совершил местный полицейский прямо в своем рабочем кабинете.
Сотрудник питерского отделения полиции Андрей Артемьев приговорен к
одному году и девяти месяцам лишения свободы. Отбывать свой срок бывший
страж порядка будет в колонии общего режима.
Убийство
гражданина в отделении питерской полиции в свое время произвело большой
ажиотаж. Артемьева изначально начали судить по двум статьям – за
убийство по неосторожности, а также за превышение должностных
полномочий. Прокуратура запросила в качестве наказания для
подозреваемого двенадцать лет лишения свободы.
В итоге, Артемьеву назначили всего 21 месяц лишения свободы с учетом того, что больше года он уже отбыл.
Сам
подсудимый в ходе следствия несколько раз менял свои показания.
Согласно его первоначальной версии, убитый сам застрелился в его рабочем
кабинете. Он якобы выхватил табельное оружие Артемьева и произвел
выстрел в область головы.
Позже, когда следственная
экспертиза эту версию опровергла, бывший полицейский признался, что
убитый даже не прикасался к его пистолету. Он рассказал, что доставал
пистолет из кобуры, когда оружие случайно зацепилось предохранителем.
Таким образом, пистолет был приведен в боевую готовность, но его
владелец об этом не подозревал. Далее Артемьев якобы случайно нажал на
курок, и пуля попала убитому в голову.
Экспертиза также подтвердила тот факт, что пистолет был полностью исправен.
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