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11.12.2016 12:20

В Туле поймали рецидивиста - мстителя ГИБДД за "письма счастья"

фотоархив

В Тульской области полиция задержала предполагаемого борца с передвижными комплексами видеофиксации ГИБДД. От рук (вернее, ног) вандала пострадали сразу два устройства на трассе Тула - Щекино. Одно - у поворота в направлении Ясной Поляны, другое - возле комплекса "Долина Х" на Орловском шоссе.
По версии следствия, все происходило следующим образом: вредитель выходил из машины, шагал в сторону комплекса, наносил по нему удар и, после того, как тренога заваливалась на землю и разбивалась, спокойно возвращался в собственное авто. Кстати, по тульским дорогам подозреваемый передвигался на серебристом Nissan Juke.
Всего подозреваемый "насшибал" камер на 1 миллион рублей. Теперь мужчине придется отвечать за умышленное повреждение имущества из хулиганских побуждений. Одним из аргументов в пользу его вины станет и биография предполагаемого "борца" - ведь только за текущий год ему пришлось 20 раз получать "письма счастья" с фотографиями, сделанными комплексами видеофиксации, и оплачивать штрафы за нарушение правил дорожного движения.

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