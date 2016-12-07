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В выходные в Кирове ожидаются потепление и похолодание

фотоархив

После нескольких дней морозов в Кировскую область идет потепление. Уже сегодня к вечеру станет значительно теплее. Если рано утром термометры в Кирове показывали -18, то к вечеру показатели дойдут до -9. Об этом сообщает портал прогнозов погоды "Гисметео.ру". Ночью тенденция продолжится. Температура будет повышаться, и утром субботы в Кирове будет всего -5 градусов. Температура завтра днем - около -4 градусов. В воскресенье, правда, снова станет холодно: днем - до -14 градусов, ночью - все -23.
Кстати,  сайт "Гисметео", помимо прогноза на ближайшие дни, опубликовал и долгосрочный прогноз погоды на Новогодние праздники 2017. Так, 31 декабря, по данным портала, в Кирове будет -1 градус, а 1 января - около -2 градусов. Дальше ожидается похолодание - начиная со 2 января 2017 года в областном центре установятся температуры от -12-ти.

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