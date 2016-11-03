03.11.2016 16:16 4 ноября в Кирове пройдет шествие горожан В День народного единства в Кирове пройдет шествие горожан. Участники акции пройдут по улице Карла Маркса. Отправной точкой в маршруте станет перекресток с улицей Воровского, конечной - Театральная площадь. Предполагается, что этот путь участники шествия - представители различных диаспор - пройдут в своих национальных костюмах. Впереди колонны будут нести большой триколор. После шествия состоится гражданско-патриотическая акция на Театральной площади (начало - в 10:00) - с приветствием от первых лиц региона, концертной программой и ярмарочными гуляньями (они открываются в 9:00).

Также на 4 ноября в Кирове запланировано немало других интересных мероприятий. В Филармонии выступит патриарший мужской камерный хор "Благозвонница" (начало - в 18:00). В Gaudi на сцену выйдет эпатажный кумир из 1990-х Shura (Шура). А в "Книжном клубе 12" запланировано выступление шагающего духового оркестра "Вятка Диксилэнд" (начало - в 20:00). Детям и взрослым также будет интересно побывать на шоу "Маша и Медведь" в ДК "Родина" (начало - в 11:00). ‹‹ К списку новостей