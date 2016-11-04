04.11.2016 15:29 Церкви-конструкторы из Кирова будут продавать по всей России Деревянные игрушки из Кирова будут продавать по всей России. Об этом сообщил врио губернатора Кировской области Игорь Васильев во время посещения в Кирове традиционной осенней выставки "Кладовая ремесел". Глава региона рассказал о том, что недавно у него прошли переговоры с представителями известной всероссийской торговой сети "Детский мир". Результатом этого общения станет попадание качественных игрушек из дерева, сделанных в Кировской области, на прилавки магазинов сети. Речь - о продукции фирмы из областного центра - "Стругъ".

Фирма работает больше десяти лет, производит корпусную мебель, а также различные изделия из дерева. В том числе и детские конструкторы, которые позволяют развивать навыки строителя. Смастерить можно почти все - избушку, домик, крепость, часовню, колодец, ветряную мельницу или церковь.

По мнению врио губернатора Кировской области, такие игрушки могут стать хорошей альтернативой "некачественным и небезопасным игрушкам", произведенным за границей. ‹‹ К списку новостей