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25.11.2016 02:20

Филипп Киркоров удивил поклонников странной шапкой

Певец Филипп Киркоров удивил подписчиков своего Инстаграм новой фотографией. На ней кумир публики запечатлен в салоне самолета. Интерес поклонников вызвал наряд Филиппа Бедросовича. 49-летний певец позирует в забавной шапке, очках, курке Gucci, брюках горчичного цвета и свитере с веселым рисунком.

Подпись к фото сообщает, что Киркоров обожает неожиданные поездки. "И снова в дорогу!" - написал артист.
Фото уже получило большое количество комментариев. Пользователи критикуют наряд звезды, а особенно его головной убор.
- Фил! Ну, зачем Вам, красивому и элегантному мужчине, такие дурацкие шапки?! Вы же не клоун! Вы король! - пишет одна из подписчиц.
- Не понравилось! - согласилась еще одна фанатка. - Вместе с этим аксессуаром как будто вся красота исчезла.
Впрочем, часть посетителей выступила в поддержку стиля одежды кумира и поддержала утверждение, что "Киркоров в любой одежде великолепен".
Напомним, совсем недавно Филипп побывал с концертом в Кирово-Чепецке. Во время гастролей на Вятке он тоже делал фотографии, в том числе - и в аэропорту города Кирова.

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