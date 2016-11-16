25.11.2016 02:20 Филипп Киркоров удивил поклонников странной шапкой Певец Филипп Киркоров удивил подписчиков своего Инстаграм новой фотографией. На ней кумир публики запечатлен в салоне самолета. Интерес поклонников вызвал наряд Филиппа Бедросовича. 49-летний певец позирует в забавной шапке, очках, курке Gucci, брюках горчичного цвета и свитере с веселым рисунком. Подпись к фото сообщает, что Киркоров обожает неожиданные поездки. "И снова в дорогу!" - написал артист.

Фото уже получило большое количество комментариев. Пользователи критикуют наряд звезды, а особенно его головной убор.

- Фил! Ну, зачем Вам, красивому и элегантному мужчине, такие дурацкие шапки?! Вы же не клоун! Вы король! - пишет одна из подписчиц.

- Не понравилось! - согласилась еще одна фанатка. - Вместе с этим аксессуаром как будто вся красота исчезла.

Впрочем, часть посетителей выступила в поддержку стиля одежды кумира и поддержала утверждение, что "Киркоров в любой одежде великолепен".

Напомним, совсем недавно Филипп побывал с концертом в Кирово-Чепецке. Во время гастролей на Вятке он тоже делал фотографии, в том числе - и в аэропорту города Кирова. ‹‹ К списку новостей