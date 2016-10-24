Новости

01.11.2016 00:39
Из Кирова в Москву теперь можно улететь с "Саратовскими авиалиниями"

31.10.2016 08:57
Безымянный сквер в Кирове получил имя

31.10.2016 08:15
"Почти всего" Никиту Белых убрали с сайта правительства

31.10.2016 00:02
Снег в Кировской области ляжет на этой неделе

27.10.2016 01:16
В Кировской области освободился пост министра образования

26.10.2016 14:00
В кировских поликлиниках начали убирать "маленькие окошечки"

24.10.2016 01:20
Лайками и репостами можно будет платить за сотовую связь
01.11.2016 00:39

Из Кирова в Москву теперь можно улететь с "Саратовскими авиалиниями"

Из Кирова в Москву (и обратно) теперь можно улететь на самолетах авиакомпании "Саратовские авиалинии". К выполнению рейсов она приступила в понедельник, 31 октября.
Полеты - утренние. Вылет из столичного "Домодедово" - в 8 часов 50 минут. Прилет в Киров - в 10 часов 25 минут. Обратное отправление в Москву - в 11 часов 20 минут, прибытие в столицу - в 12 часов 50 минут.
Время полета составляет 1 час и 30 минут. Рейсы совершаются на комфортабельных воздушных судах Embraer-190. В самолетах - 114 мест, есть "бизнес"- и "эконом"-классы.
Отметим, что авиакомпания "Саратовские авиалинии" дает возможность пассажирам сэкономить при покупке билетов. На рейсах предусмотрен тариф "Социальный". По нему улететь в столицу из Кирова (или в Киров из Москвы) можно за 2 тысячи 800 рублей. Тариф распространяется на женщин старше 60-ти, мужчин старше 65-ти и молодых людей до 24 лет.
Кстати, на сегодняшний день рейсы из Кирова в столицу России совершают авиакомпании "Победа" и "Руслайн".

‹‹ К списку новостей
Киров на Вятке
Есть вопрос!
Свободное время
© ВК-СМИ.ру. Сайт новостей Кирова и Кировской области: политика, бизнес, городская жизнь, происшествия, культура, спорт
e-mail: mike@vk-smi.ru

Перепечатка материалов ВК-СМИ.ру допускается только со ссылкой (hyperlink) на сайт vk-smi.ru. Категория информационной продукции 18+

© МедиаТехнологии, 2009 г
Создание сайтов в Кирове
 
TopList  Вятка-на-Сети: Каталог ресурсов Яндекс.Метрика
Ссылки партнеров