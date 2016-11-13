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Кировчане смогут задать вопросы о диабете

В Кирове пройдет прямая телефонная линия по вопросам, связанным с диабетом. Она состоится в понедельник, 14 ноября - во Всемирный день борьбы с этой болезнью. Организует линию кировское министерство здравоохранения. Вопросы можно будет задать по телефону (8332) 38-13-23. На них ответят главный диабетолог региона Галина Жуковец и главный детский эндокринолог Светлана Зорина.
Добавим, что 14 ноября в Кирове также пройдет занятие по самоконтролю при сахарном диабете. Занятие проведут в Кировской областной клинической больнице номер 7. Приглашаются в первую очередь те пациенты, которые страдают от диабета второго типа.

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