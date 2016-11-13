13.11.2016 01:27 Кировчане смогут задать вопросы о диабете В Кирове пройдет прямая телефонная линия по вопросам, связанным с диабетом. Она состоится в понедельник, 14 ноября - во Всемирный день борьбы с этой болезнью. Организует линию кировское министерство здравоохранения. Вопросы можно будет задать по телефону (8332) 38-13-23. На них ответят главный диабетолог региона Галина Жуковец и главный детский эндокринолог Светлана Зорина.

Добавим, что 14 ноября в Кирове также пройдет занятие по самоконтролю при сахарном диабете. Занятие проведут в Кировской областной клинической больнице номер 7. Приглашаются в первую очередь те пациенты, которые страдают от диабета второго типа. ‹‹ К списку новостей