30.11.2016 01:14 Кировская "Родина" выиграла в Суперлиге у "Старта" Хоккеисты кировской "Родины" одержали третью победу в Суперлиге. На своем льду команда выиграла у "Старта" из Нижнего Новгорода. Финальный счет - 4:1 (на перерыв команды уходили при счете 1:0). Отметим, что в ходе встречи свой 937 мяч в 445-той игре чемпионатов России забил легендарный вятский хоккеист Сергей Обухов. "Старт" потерпел уже восьмое поражение в девяти встречах. Нижегородцы снова встретятся на льду со своими кировскими соперниками уже сегодня, 30 ноября. ‹‹ К списку новостей