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Кировские депутаты по просьбе врио губернатора откажутся от денежных компенсаций
13.11.2016 01:20

Кировские депутаты по просьбе врио губернатора откажутся от денежных компенсаций

Часть депутатов Законодательного собрания Кировской области откажется от полагающихся им компенсаций - ежемесячных выплат в размере 10 тысяч рублей. Речь - о народных избранниках, которые входят в фракцию "Единой России". С призывом отказаться от компенсации к депутатам обратился врио губернатора Кировской области Игорь Васильев. В результате для областного бюджета удастся сэкономить целых 7 миллионов рублей - только за один 2017 год. Планируется, что эти средства направят на развитие детского спорта в регионе.
Кстати, врио губернатора Игорь Васильев уже поблагодарил народных избранников за поддержку его предложения и обратился к другим членам ОЗС с призывом последовать примеру "единороссов".

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