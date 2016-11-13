13.11.2016 01:20 Кировские депутаты по просьбе врио губернатора откажутся от денежных компенсаций Часть депутатов Законодательного собрания Кировской области откажется от полагающихся им компенсаций - ежемесячных выплат в размере 10 тысяч рублей. Речь - о народных избранниках, которые входят в фракцию "Единой России". С призывом отказаться от компенсации к депутатам обратился врио губернатора Кировской области Игорь Васильев. В результате для областного бюджета удастся сэкономить целых 7 миллионов рублей - только за один 2017 год. Планируется, что эти средства направят на развитие детского спорта в регионе.

Кстати, врио губернатора Игорь Васильев уже поблагодарил народных избранников за поддержку его предложения и обратился к другим членам ОЗС с призывом последовать примеру "единороссов". ‹‹ К списку новостей