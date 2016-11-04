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МЧС: в Кирове может начаться ледяной дождь

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08.11.2016 12:56

МЧС: в Кирове может начаться ледяной дождь

Главное управление МЧС России по Кировской области предупредило водителей и пешеходов о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются сегодня на дорогах. По информации спасателей, особенно сложной будет обстановка на юге региона. Там пройдет мокрый снег, местами очень сильный и переходящий в метель. На дорогах - гололедица и налипание мокрого снега., а также снежные заносы и накат.
Самое неприятное может начаться днем и ближе к вечеру 8 ноября, когда в Кировской области ожидается ледяной дождь.
В таких условиях автомобилистам стоит отказаться от поездок, ведь на дороге ухудшится и видимость - до 500 или 1000 метров. В МЧС призывают помнить про увеличение длины тормозного пути, про соблюдение скоростного режима, а также про то, что при налипании мокрого снега возможны обрывы линий электропередач и падение деревьев. Также порывами ветра (сегодня в регионе они достигают 13-18 метров в секунду) могут быть повалены рекламные конструкции.

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