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01.11.2016 10:56

На главную Доску почета Кирова повесят 20 портретов

В Кирове пройдет открытие городской Доски почета. Она будет установлена в сквере у администрации областного центра.
Имена двадцати человек, удостоившихся занесения на доску, станут известны завтра утром. На 11:00 запланировано торжественное вручение свидетельств тем, чьи портреты появятся на доске. Вручать их будет глава города Валерий Владыкин. С приветственной речью к собравшимся обратится спикер Законодательного собрания Кировской области Владимир Быков (до недавнего времени, напомним, возглавлявший областной центр).
Далее, ориентировочно - в 11:30 - первые лица, пресса и герои дня (люди, чьи портреты поместят на Доску) дружно отправятся в парк, где состоится открытие. Известно, что среди тех, кто удостоился такой формы поощрения, - люди разных специальностей: занятые в экономической сфере, медицине, образовании, культуре, защите прав граждан...

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