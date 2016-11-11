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Противники перехода Кирова в МСК+1 "наносят ответный удар"

16.11.2016 01:13
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Социологи: треть кировчан стала жить беднее

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В Кирове вечеринка подростков закончилась кражей золотых подвесок

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Термометры в Кирове покажут -26 градусов

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13.11.2016 01:20
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11.11.2016 01:07

На Киров идет новая метель

Киров снова завалит снегом. По данным ГУ МЧС России по Кировской области, днем 11 ноября (в пятницу) в Кирове ожидается очередной сильный снегопад.
Это будет метель из сырого снега в сочетании с юго-восточным ветром. Его порывы составят до 11-16 метров в секунду. Особенно неприятно это скажется на дорожной ситуации. Водителей ждут гололед, снежные заносы,
Также ГУ МЧС в своем метеопредупредупреждении напоминает об ухудшении видимости на дороге и опасности прогулок под щитами электропередач. В случае ледяного дождя, они могут быть повалены на землю.

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