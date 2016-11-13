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13.11.2016 01:08

Никита Белых пожаловался на проблемы с горячей водой

Никита Белых, бывший губернатор Кировской области, пожаловался на проблемы с горячей водой в камере СИЗО "Лефортово". Об этом рассказали общественники, вновь посетившие бывшего чиновника в следственном изоляторе. Белых сообщил им, что зимой в "Лефортово" очень чувствуется отсутствие централизованного горячего водоснабжения. Из-за этого, сказал экс-губернатор Вятки, носки постирать в камере еще можно, подогрев в чайнике воду на два стакана, а вот стирка кофты превращается в проблему.
Напомним, на минувшей неделе Басманный суд столицы вновь арестовал имущество Никиты Белых. Под обеспечительный арест попали квартиры в Перми, счета в банках, автомобиль "Ниссан", тогда как дом в Подмосковье на сей раз арестовывать не стали - оказалось, что вскоре после задержания Никита Белых переоформил его на бывшую супругу.

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