16.11.2016 15:04 Противники перехода Кирова в МСК+1 "наносят ответный удар" Противники перевода стрелок в Кировской области активизировались. Сторонники жизни "по московскому времени" разместили на известном сервисе Change.org петицию за то, что переходить в пояс МСК+1 региону не стоит.

Автор петиции, Игорь Стрелец, напоминает адресатам (таковых пять - врио губернатора, правительство области, Госдума РФ, ЗакСобрание, администрация города Кирова), что население области уже привыкло к столичному времени. Регион, напоминает Стрелец, живет так уже двадцать лет. Выросло целое поколение, которое привыкло, что, например, "Спокойной ночи, малыши" идут по ТВ в 21-00, а не в 22-00. Кроме того, автор петиции пишет, что "все давно привыкли, что, придя на вокзал или в аэропорт, не надо прибавлять или убавлять один час, глядя на расписание".

"Активисты! Угомонитесь. Если кому-то перевод стрелок выгоден, то уж точно не большинству", - убеждает автор. Кстати, на момент подготовки новости с ним уже согласились 382 человека, которые поставили свои подписи под обращением. ‹‹ К списку новостей