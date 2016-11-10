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10.11.2016 01:33

"Пятерочку" и "Магнит" в Кирове оштрафуют за плохую уборку снега

Представители администрации города Кирова проверили, какие магазины в областном центре лучше других убирают от снега территорию возле своих торговых точек. По информации пресс-службы города, нареканий не вызвала уборка подъездов и подходов к супермаркетам "Глобус", "Время простора", крупным торговым центрам "Джем Молл" и "Сити центр". При этом множество претензий у комиссии оказалось к работе уборщиков у магазинов "Пятерочка" и "Магнит".  Возле некоторых из магазинов этих сетей проверяющие не встретили даже дворников, не говоря о механизированной уборке территорий.
По каждому факту нарушений составлены протоколы. Штраф на юридическое лицо в током случае может составить до 500 тысяч рублей.

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