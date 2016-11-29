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Рамзан Кадыров похвалил сыгравшего его Галустяна

Главе Чеченской Республики понравилась пародия на него, с которой в КВН выступил известный шоумен Михаил Галустян. Номер был показан во время юбилейного вечера бессменного ведущего Клуба веселых и находчивых Александра Маслякова.
Рамзан Кадыров написал в своем Instagram, что "Галустян был краток, содержателен, лаконичен и пародичен". "Спасибо!" - добавил глава Чеченской Республики.
Между тем, у пользователей Интернета были большие сомнения о том, понравится ли Кадырову номер. В нем Галустян интересовался у Александра Маслякова, почему его сын сидит в зале и смотрит шоу, тогда как отец - стоит на сцене. "Неправильно, когда младший сидит, а старший стоит", - заявил Михаил, изображая при этом политика. Кроме того, он пошутил по поводу игры Pokemon Go - объявил, что в Чечне ни одного покемона нет.
Рамзан Кадыров, в свою очередь, тоже пошутил - по поводу показанной пародии. Он написал, что "должен был лично присутствовать на дне рождения Маслякова, но не смог". И из-за этого был вынужден провести пару репетиций с Михаилом Галустяном: "подобрать прикид, разучить два-три жеста". "С акцентом все было просто о'кей! В этом деле он мастер! Сказал ему, чтобы не заставлял зрителя напрягаться, пытаясь узнать, кого пародирует!.. ШучЮ!" - написал на своей странице Кадыров.

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