29.11.2016 01:05 Сайт кировского правительства оформят классики вятской живописи Врио губернатора Кировской области Игорь Васильев побывал в гостях у вятских художников. Глава региона заглянул в мастерские скульптора Людмилы Леденцовой, художников Владимира Муллина и Татьяны Тимкиной. Пообщался с председателем регионального отделения Союза художников Игорем Сметаниным и мэтрами вятской живописи - Инной Широковой и Виктором Харловым. Мастерица дымковской игрушки Анна Лалетина презентовала Игорю Васильеву свою работу - петуха, символ 2017 года.

По итогам встречи врио губернатора сообщил журналистам, что сотрудничество власти и художников должно стать более активным. Оно может выразиться в организации передвижных выставок в школах и больницах, в проведении экскурсий школьников в мастерские. Кроме того, вятских художников планируется привлечь к оформлению Театральной площади к Новому году, а также к разработке дизайна сайта областного правительства. ‹‹ К списку новостей