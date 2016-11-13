16.11.2016 00:30 Социологи: треть кировчан стала жить беднее Треть опрошенных жителей города Кирова сообщили социологам, что за минувший год стали жить беднее. Исследование того, как изменились в 2016-м доходы кировчан (в сравнении с 2015 годом), провело агентство "Инг".

Участниками опроса были 400 взрослых мужчин и женщин. При этом 42 процента респондентов сообщили, что их доходы остались на прежнем уровне. 25 процентов опрошенных признались, что стали жить беднее. А примерно 6 процентов - что их положение существенно ухудшилось. Улучшилось материальное положение у 16 процентов кировчан. Затруднились с ответом 10 процентов респондентов. Добавим, что опрос проводился в местах прогулок жителей областного центра и возле крупных торговых центров города. ‹‹ К списку новостей