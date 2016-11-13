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14.11.2016 00:20

Термометры в Кирове покажут -26 градусов

фотоархив вк-сми.ру

В течение ближайшей недели в Кирове станет еще холоднее. В регион придет настоящая зима с морозами до -25 градусов. К счастью, так низко температура будет опускаться лишь в ночные часы. Например, в ночь на вторник и среду. Кстати, вторник и среда, по данным портала Гисметео.ру, обещают стать самыми холодными днями недели. Во вторник, 15 ноября, в Кирове похолодает до - 19, а в среду, 16 ноября, - до -18 градусов. В остальные дни недели морозы будут не столь суровыми По данным сайта прогнозов погоды, в четверг - около -10 градусов, в пятницу - около -8, в субботу - чуть теплее, до -7 градусов. Самым "теплым" днем недели станет воскресенье, когда в областном центре будет всего - 3 градуса.
Что касается солнца, то его кировчане в ближайшие семь дней, судя по всего увидят. Во вторник и среду, когда подморозит. А также в пятницу и в субботу, когда, напротив, станет теплеть. Снежными днями недели обещают стать четверг и воскресенье.

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