04.11.2016 00:24 У актрисы Нелли Уваровой родился сын Уварова в Кирове, фотоархив Актриса Нелли Уварова во второй раз стала мамой. У 36-летней звезды сериала "Не родись красивой" родился мальчик. Известно, что Нелли вместе с супругом - актером Александром Гришиным уже воспитывают пятилетнюю дочку по имени Ия.

Как отмечает столичная пресса, Нелли Уварова старалась не афишировать свое "интересное положение". О том, что популярная актриса готовится вновь стать мамой, пресса и поклонники узнали в сентябре, когда Нелли ушла в декретный отпуск.

Пока актриса отказалась от работы в театре и съемок в кино. Между тем, на экраны вот-вот выйдет комедийный сериал "Адаптация", в котором Нелли успела сыграть еще до выхода в декрет. В фильме Уварова сыграла, по ее словам, не свойственную ей роль - секретарши в "Газпроме", женский типаж, "близкий к секс-бомбе и хищнице". ‹‹ К списку новостей