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У актрисы Нелли Уваровой родился сын

Уварова в Кирове, фотоархив

Актриса Нелли Уварова во второй раз стала мамой. У 36-летней звезды сериала "Не родись красивой" родился мальчик. Известно, что Нелли вместе с супругом - актером Александром Гришиным уже воспитывают пятилетнюю дочку по имени Ия.
Как отмечает столичная пресса, Нелли Уварова старалась не афишировать свое "интересное положение". О том, что популярная актриса готовится вновь стать мамой, пресса и поклонники узнали в сентябре, когда Нелли ушла в декретный отпуск.
Пока актриса отказалась от работы в театре и съемок в кино. Между тем, на экраны вот-вот выйдет комедийный сериал "Адаптация", в котором Нелли успела сыграть еще до выхода в декрет. В фильме Уварова сыграла, по ее словам, не свойственную ей роль - секретарши в "Газпроме", женский типаж, "близкий к секс-бомбе и хищнице".

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