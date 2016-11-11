11.11.2016 00:16 В Басманном суде снова обсуждали имущество Никиты Белых В Москве вновь приняли решение арестовать имущество Никиты Белых. Под обеспечительный арест попали две квартиры в Перми, автомобиль "Ниссан-Патрол", на котором Белых ездил по Кирову, а также счета бывшего губернатора Кировской области.

Отметим, что под повторный арест на сей раз не попал дом в Подмосковье, который принадлежал чиновнику и его бывшей супруге. Как сообщили в Басманном суде столицы, дом в Подмосковье, а также земельный участок вскоре после ареста экс-губернатора были полностью переписаны на его бывшую супругу. Теперь оснований на арест этого имущества нет, но правомерность сделки сейчас уточняется. ‹‹ К списку новостей