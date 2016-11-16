21.11.2016 00:40 В Киров придет "плюсовая" температура В Кировской области в ближайшую неделю потеплеет. По данным портала "Гисметео.ру", перемены произойдут в четверг. С понедельника по среду в Кирове дневные температуры составят около -6 градусов. Однако в четверг будет уже -3 градуса, в пятницу - до +1, в субботу - около -2, а в воскресенье - около -4 градусов.

В понедельник, вторник и среду в области ожидается переменная облачность. В "теплые" дни недели (то есть с четверга по воскресенье) - пасмурно и снег. Ночные температуры будут опускаться примерно до -8 градусов. За исключением ночи с пятницы на субботу, когда термометры покажут всего -1 градус. ‹‹ К списку новостей