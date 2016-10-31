01.11.2016 12:45 В Кирове из-за "баулов" эвакуировали Театр кукол В Кировском театре кукол сегодня провели экстренную эвакуацию персонала. Причиной для прибытия полиции на улицу Спасская стали бесхозные сумки, обнаруженные в театральном фойе. Очевидцы запомнили немолодого мужчину, который принес сумки, оставил их и ушел. Помимо сотрудников театра эвакуировать пришлось и персонал палеонтологического музея, который располагается в том же здании. Территория вокруг театра была оцеплена.

Специалисты с обученными на поиск взрывчатки собаками обследовали подозрительные "баулы", после чего работникам было разрешено вернуться в здание театра. Как оказалось, внутри сумок лежали пластиковые бутыли под воду. К счастью, тревога оказалась ложной. Однако в УМВД отмечают, что сотрудники театра действовали абсолютно правильно, вызвав полицию. ‹‹ К списку новостей