Новости

02.11.2016 16:19
Пакет документов для перехода Кирова в МСК+1 готов

02.11.2016 15:57
В магазин в Кировской области пришло привидение

01.11.2016 12:45
В Кирове из-за "баулов" эвакуировали Театр кукол

01.11.2016 10:56
На главную Доску почета Кирова повесят 20 портретов

01.11.2016 00:39
Из Кирова в Москву теперь можно улететь с "Саратовскими авиалиниями"

31.10.2016 08:57
Безымянный сквер в Кирове получил имя

31.10.2016 08:15
"Почти всего" Никиту Белых убрали с сайта правительства
01.11.2016 12:45

В Кирове из-за "баулов" эвакуировали Театр кукол

В Кировском театре кукол сегодня провели экстренную эвакуацию персонала. Причиной для прибытия полиции на улицу Спасская стали бесхозные сумки, обнаруженные в театральном фойе. Очевидцы запомнили немолодого мужчину, который принес сумки, оставил их и ушел. Помимо сотрудников театра эвакуировать пришлось и персонал палеонтологического музея, который располагается в том же здании. Территория вокруг театра была оцеплена.
Специалисты с обученными на поиск взрывчатки собаками обследовали подозрительные "баулы", после чего работникам было разрешено вернуться в здание театра. Как оказалось, внутри сумок лежали пластиковые бутыли под воду. К счастью, тревога оказалась ложной. Однако в УМВД отмечают, что сотрудники театра действовали абсолютно правильно, вызвав полицию.

‹‹ К списку новостей
Киров на Вятке
Есть вопрос!
Свободное время
© ВК-СМИ.ру. Сайт новостей Кирова и Кировской области: политика, бизнес, городская жизнь, происшествия, культура, спорт
e-mail: mike@vk-smi.ru

Перепечатка материалов ВК-СМИ.ру допускается только со ссылкой (hyperlink) на сайт vk-smi.ru. Категория информационной продукции 18+

© МедиаТехнологии, 2009 г
Создание сайтов в Кирове
 
TopList  Вятка-на-Сети: Каталог ресурсов Яндекс.Метрика
Ссылки партнеров