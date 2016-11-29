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30.11.2016 01:03

В Кирове на пруду у Диорамы случилось ЧП с "ватрушкой"

В Кирове ребенок, катавшийся на надувных санках - "ватрушке" с горок возле пруда у Диорамы, случайно съехал на лед и почти оказался в воде. В соцсетях сообщают, что мама малыша, находившаяся рядом, собиралась броситься на помощь. Однако ее остановил случайный прохожий. Мужчина разделся до плавок, прыгнул в ледяную воду и помог ребенку добраться до берега. О смелом жителе Кирова известно немного. По данным Progorod43, его имя - Михаил и ранее он служил в спецназе.
После того, как факт происшествия получил огласку на новостных лентах Интернета, на месте побывали чиновники из администрации Ленинского района, в ведении которых находится территория возле пруда. Судя по всему, теперь место постараются обезопасить от повторения таких ЧП. Как минимум, на берегу пруда установят предупреждающие таблички.

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