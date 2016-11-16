25.11.2016 01:46 В Кирове начали установку главной новогодней елки По традиции главная новогодняя елка Кирова будет установлена на Театральной площади. Сборка дерева началась вчера. Как и в прошлые годы, ель будет искусственной. Пока что готовы основание и ствол. Приделывать ветви рабочие начнут уже в пятницу. А окончательно Театральная площадь примет праздничный вид к 10-му декабря. Чуть позже здесь появится и ледяной каток. Напомним, в этом году оформление площади решено сделать на тему известной сказки "Волшебник Изумрудного города". Решено, что помимо традиционных Деда Мороза и Снегурочки площадь украсят и персонажи книги Александра Волкова. ‹‹ К списку новостей