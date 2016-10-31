02.11.2016 15:57 В магазин в Кировской области пришло привидение В Кировской области возможно сняли на видео привидение. Неизвестное существо попало в объектив камеры наблюдения, установленной на входе в магазин "Стрелец" в поселке Ленинская Искра Котельничского района.

Сначала объект в виде шара с двумя "руками" приближается к поручням, а затем потихоньку "забирается" на них. Видео выложено на YouTube и уже вовсю просматривается и обсуждается кировчанами.

Ролик снят вечером и, по мнению некоторых пользователей, "привидение" - ни что иное, как блик от фар проезжающего мимо автомобиля. Кроме того, подписчики котельничской группы полагают, что в кадр мог попасть белый пакет или же паук, ползущий по паутине вблизи от камеры. Между тем, некоторые из местных жителей - участников обсуждения - настаивают, что на ступенях "Стрельца" действительно резвилось странное существо. Отметим, что хронометраж видео - 6 минут: "привидение", поскакав по перилам, уходит, но затем возвращается снова. ‹‹ К списку новостей