13.11.2016 00:52 В троллейбусах Кирова появились карты интересных мест В троллейбусах, следующих по городу Кирову, появились карты местных достопримечательностей, которые можно увидеть из окна во время поездки по маршруту. Для эксперимента пока выбраны восемнадцать машин, которые курсируют под номерами 8 и 14. Карты выполнены (кировским Туристско-информационным центром) в виде схем "в стиле ветки столичного метро" - на них указаны остановки, а также все интересные объекты, расположенные радом с остановками. Например, из окна троллейбуса-"восьмерки" можно увидеть Трифонов монастырь, пешеходную часть Спасской улицы, бюст космонавту-земляку Виктору Савиных, памятник Древо желаний и Театральную площадь. Дальше проект планируется развивать: карты появятся и на остановках транспорта, чтобы нужную достопримечательность было проще найти. ‹‹ К списку новостей