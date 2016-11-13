Новости

16.11.2016 15:04
Противники перехода Кирова в МСК+1 "наносят ответный удар"

16.11.2016 01:13
Сегодня кировская "Родина" сыграет с московским "Динамо"

16.11.2016 00:30
Социологи: треть кировчан стала жить беднее

16.11.2016 00:00
В Кирове вечеринка подростков закончилась кражей золотых подвесок

14.11.2016 00:20
Термометры в Кирове покажут -26 градусов

13.11.2016 01:27
Кировчане смогут задать вопросы о диабете

13.11.2016 01:20
Кировские депутаты по просьбе врио губернатора откажутся от денежных компенсаций
13.11.2016 00:52

В троллейбусах Кирова появились карты интересных мест

В троллейбусах, следующих по городу Кирову, появились карты местных достопримечательностей, которые можно увидеть из окна во время поездки по маршруту. Для эксперимента пока выбраны восемнадцать машин, которые курсируют под номерами 8 и 14. Карты выполнены (кировским Туристско-информационным центром) в виде схем "в стиле ветки столичного метро" - на них указаны остановки, а также все интересные объекты, расположенные радом с остановками. Например, из окна троллейбуса-"восьмерки" можно увидеть Трифонов монастырь, пешеходную часть Спасской улицы, бюст космонавту-земляку Виктору Савиных, памятник Древо желаний и Театральную площадь. Дальше проект планируется развивать: карты появятся и на остановках транспорта, чтобы нужную достопримечательность было проще найти.

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