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07.11.2016 13:36

Власти Кировской области ищут новое место для полигона ТБО

В Кировской области ищут новое место для полигона ТБО, рассчитанного на коммунальные отходы из областного центра, а также ряда районов Вятского края. О поисках альтернативы полигону в Осинцах Слободского района (его строительство заморозили в апреле 2016-го) сообщил и.о. вице-губернатора Максим Кочетков. Он отметил, что предполагается, что полигон будет создан на условиях государственно-частного партнерства. Сейчас рассматриваются кандидатуры возможного инвестора для проекта.
Напомним, строительство полигона в Осинцах приостановили из-за сомнений в том, что он будет соответствовать экологическим требованиям. Проверки надзорных ведомств показали, что опасений быть не должно (всё - в рамках закона и без нарушений). Между тем, из-за многочисленных вопросов у местного населения, кировские власти решили, что полигон ТБО должен быть построен в другом месте.

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