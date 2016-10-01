01.10.2016 23:00 2 октября в Кирове автобусы изменят маршруты из-за эстафеты Важная информация для автолюбителей города Кирова: 2 октября, в воскресенье, в областном центре вводятся временные ограничения движения транспорта. Они будут действовать на некоторых центральных улицах с 9:00 и до 12:00 - во время проведения традиционной (уже 78-й) осенней легкоатлетической эстафеты. Ограничения коснутся следующих участков: Октябрьский проспект - от Профсоюзной до Воровского; улица Московская - от Карла Маркса до Горького, улица Дерендяева - от Преображенской до Спасской.

Помимо водителей изменения движения коснутся и тех, кто передвигается по Кирову на автобусах и троллейбусах. Свои маршруты на время эстафеты частично изменят троллейбусы маршрутов номер 3 , 8, 14, а также автобусы номер 9, 10, 15, 17, 33, 37, 39, 53, 54, 61, 70, 90. Кроме того, на время проведения эстафеты будет приостановлена работа автобусного маршрута номер 88. ‹‹ К списку новостей