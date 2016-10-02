02.10.2016 21:33 Андрей Усенко во второй раз возглавил кировскую Общественную палату В Общественной палате Кировской области - "новый старый" председатель. На этот пост вернулся Андрей Усенко, ушедший в отставку год назад. Напомним, что тогда председателем был избран Дмитрий Курдюмов. Недавно Дмитрий Александрович стал заместителем председателя правительства Кировской области и место "главного общественника региона" вновь оказалось вакантным.

Слухи о том, что Андрей Усенко готов еще раз "войти в ту же реку" появились около месяца назад. Благо при новом главе региона отношение к Общественной палате и ее инициативам обещает измениться в лучшую сторону.

В ходе заседания Общественной палаты ее члены единогласно проголосовали за то, чтобы Андрей Леонидович вновь стал председателем.

Кстати, первый раз Усенко пришел на пост председателя палаты в марте 2014 года. ‹‹ К списку новостей