06.10.2016 22:42 Астрологи заглянули в будущее Никиты Белых Кировская ясновидящая напророчила Никите Белых "немалый" срок. Участница проекта "Битва экстрасенсов" Иоланта Воронова поделилась своим прогнозом с порталом Newsler: в ходе судебного процесса экс-губернатору не будет оправдания. Воронова добавила, что подобный финал для Белых она предсказывала еще пару лет назад, когда говорила о том, что ему предстоит отвечать "перед органами и народом". Также ясновидящая говорила о том, что от бывшего главы Кировской области вследствие вышеназванных событий отвернутся друзья и те, кого он считал своими друзьями.

Добавим, что Никита Белых относится к представителям знака Близнецы. По прогнозу известного астролога Павла Глобы, который он давал в декабре прошлого года, 2016-й должен стать для представителей знака временем, когда можно будет понять себя и осмыслить происходящие события. Также Глоба предсказывал "изменения на работе", "появление нового кабинета", "нервные перенапряжения" и "три кризисных этапа" - в январе, в июне-июле и в декабре. ‹‹ К списку новостей