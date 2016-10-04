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06.10.2016 22:42

Астрологи заглянули в будущее Никиты Белых

Кировская ясновидящая напророчила Никите Белых "немалый" срок. Участница проекта "Битва экстрасенсов" Иоланта Воронова поделилась своим прогнозом с порталом Newsler: в ходе судебного процесса экс-губернатору не будет оправдания. Воронова добавила, что подобный финал для Белых она предсказывала еще пару лет назад, когда говорила о том, что ему предстоит отвечать "перед органами и народом". Также ясновидящая говорила о том, что от бывшего главы Кировской области вследствие вышеназванных событий отвернутся друзья и те, кого он считал своими друзьями.
Добавим, что Никита Белых относится к представителям знака Близнецы. По прогнозу известного астролога Павла Глобы, который он давал в декабре прошлого года, 2016-й должен стать для представителей знака временем, когда можно будет понять себя и осмыслить происходящие события. Также Глоба предсказывал "изменения на работе", "появление нового кабинета", "нервные перенапряжения" и "три кризисных этапа" - в январе, в июне-июле и в декабре.

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