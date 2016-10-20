20.10.2016 13:27 Фонтан, бьющий из окон кировской многоэтажки, был "плановым" Одной из обсуждаемых в кировском Интернете "тем дня" стали странные фонтаны, бьющие из окон бизнес-центра "Кристалл", которые жители областного центра могли наблюдать вчера. Особенно эффектным зрелище было со стороны "старого" моста через реку Вятка.

Первоначально очевидцы предположили, что в здании на Профсоюзой улице случилась авария. Например, лопнули трубы, из-за чего потоки и хлынули наружу.

Однако всё было иначе. В МЧС рассказали, что в многоэтажном здании прошла плановая проверка подачи воды в случае пожара. Кстати, уже далеко не первая подобная. Интересно, что ранее фонтаны из окон не привлекали такого внимания пользователей соцсетей и местной прессы. ‹‹ К списку новостей