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23.10.2016 00:43

Футгольф в России могут признать новым видом спорта

В российское Министерство спорта передана заявка на признание футгольфа отдельным видом спорта в России. Об этом сообщил Николай Валуев, депутат Госдумы РФ и главный пропагандист "гольфа, в который играют ногами".
Отметим, что одни из первых соревнований по футгольфу прошли год назад в Кирове: Николай Сергеевич в Порошино лично показал, как надо запинывать мячи в закопанные в землю железные ведра.
Кроме того, с игрой могли познакомиться и участники бардовского фестиваля "Гринландия", куда Валуев приезжал минувшим летом, чтобы - помимо всего прочего - отрекламировать и новый вид спорта.
Заявка на признание футгольфа отдельным видом спорта сделана в преддверии чемпионата мира по футболу - планируется, что зрители смогут сыграть в "русский гольф" в фан-зонах.

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