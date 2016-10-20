23.10.2016 00:43 Футгольф в России могут признать новым видом спорта В российское Министерство спорта передана заявка на признание футгольфа отдельным видом спорта в России. Об этом сообщил Николай Валуев, депутат Госдумы РФ и главный пропагандист "гольфа, в который играют ногами".

Отметим, что одни из первых соревнований по футгольфу прошли год назад в Кирове: Николай Сергеевич в Порошино лично показал, как надо запинывать мячи в закопанные в землю железные ведра.

Кроме того, с игрой могли познакомиться и участники бардовского фестиваля "Гринландия", куда Валуев приезжал минувшим летом, чтобы - помимо всего прочего - отрекламировать и новый вид спорта.

Заявка на признание футгольфа отдельным видом спорта сделана в преддверии чемпионата мира по футболу - планируется, что зрители смогут сыграть в "русский гольф" в фан-зонах. ‹‹ К списку новостей